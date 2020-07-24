«Алания» попала в ФНЛ. Она не выиграла ПФЛ, но ФНЛ добрала ее для четного состава команд

В новом сезоне ФНЛ сыграют 22 команды. Турнир начнется 1 августа и закончится 16 мая.

В таком количестве команды сыграют только в сезоне-2020/21. По его итогам вылетят шесть клубов, а из ПФЛ поднимутся четыре.

«Алания» заняла второе место в ПФЛ (группа Юг), но была выбрана для четного состава команд.