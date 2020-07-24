Бьелса не выигрывал чемпионаты 22 года, а вообще любые титулы – 16 лет
24 июля 2020, 12:31
В этом сезоне он разорвал Чемпионшип, взяв с «Лидсом» первое место. Совсем скоро мы увидим его в АПЛ.
В последний раз Бьелса выигрывал хоть что-то 16 лет назад – в 2004-м он взял серебро Кубка Америки и победил на Олимпийских играх со сборной Аргентины.
Чемпионаты Бьелса не выигрывал с 1998-го, когда победил с «Велес Сарсфилдом» в Аргентине.
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