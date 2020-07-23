Вилья опроверг обвинения в сексуальных домогательствах

23 июля 2020, 18:07

Официальный ответ Вильи:

  1. Категорически отрицаю обвинения, выдвинутые против меня в твиттере. Они ложны.
  2. Я не получал никаких сообщений на эту тему до публикации в социальных сетях ни от этого человека, ни от «Нью-Йорк Сити». Понял, что она стажировалась и покинула клуб в конце 2019-го, через год после моего ухода. Я буду сотрудничать с «Нью-Йорк Сити», так как обвинения затрагивают и клуб.
  3. Я играл в Нью-Йорке четыре года и всегда чувствовал любовь и уважение всех в клубе и за его пределами. Трудно понять, почему эти ложные обвинения появились спустя полтора года после моего ухода. 
  4. Домогательства – серьезная проблема для общества. Прискорбно, что другие люди используют это для ложных обвинений.
  5. Команда юристов работает над тем, чтобы снять обвинения. Прошу всех уважать мое право на презумпцию невиновности.
Подробно о ситуации:
Везде новости: Давид Вилья обвинен в домогательствах. Это правда? Мы сделали фактчек истории.