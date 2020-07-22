ЦСКА заявил о «сомнительных» тестах на коронавирус у Магнуссона и Сигурдссона

22 июля 2020, 17:42

ЦСКА прошел тест на коронавирус перед матчем с «Тамбовом». Итог:

  • Сомнительные анализы у Хердура Магнуссона и Арнора Сигурдссона.
  • Они изолированы от команды, за ними смотрят медики. Скоро еще раз сдадут тесты.
  • Все остальные игроки прошли тестирование повторно, результаты отрицательные.
Этот контент не поддерживается в AMP
Перейти на полную версию