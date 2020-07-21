В NWSL сыграет клуб из Лос-Анджелеса. Его создадут Серена Уильямс и Натали Портман
21 июля 2020, 21:22
Женская лига официально объявила, что в 2022 году в ней сыграет клуб из Лос-Анджелеса.
Актриса Натали Портман написала в инстаграме, что рада быть в числе создателей такой команды. Туда входит профессиональная теннисистка Серена Уильямс. Еще клубу поможет Ева Лонгория. Общее число владельцев – 30 человек, в том числе и американские футболистки.
Первоначальное название команды – «Город Ангелов».
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