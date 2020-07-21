В NWSL сыграет клуб из Лос-Анджелеса. Его создадут Серена Уильямс и Натали Портман

21 июля 2020, 21:22

Женская лига официально объявила, что в 2022 году в ней сыграет клуб из Лос-Анджелеса.

Этот контент не поддерживается в AMP
Перейти на полную версию

Актриса Натали Портман написала в инстаграме, что рада быть в числе создателей такой команды. Туда входит профессиональная теннисистка Серена Уильямс. Еще клубу поможет Ева Лонгория. Общее число владельцев – 30 человек, в том числе и американские футболистки.

Первоначальное название команды – «Город Ангелов».

Этот контент не поддерживается в AMP
Перейти на полную версию
Истории из женского футбола
«Я не пойду в сраный Белый дом». Лидер женской сборной США поругалась с Трампом
Тебе 41. Ты забиваешь в Лиге чемпионов, ставишь рекорды и агитируешь за женский футбол
Девушка без руки успешно играет в футбол, вдохновляет детей и называет каждого человека уникальным