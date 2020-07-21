До паузы «Лацио» отставал на очко от лидера, сейчас – на 11. Проиграл 4 матча из 5 последних
21 июля 2020, 00:42
До паузы «Лацио» боролся за чемпионство, а после нее сыграл восемь матчей, из которых пять проиграл, а выиграл только два.
Пять последних игр:
- «Милан» – 0:3;
- «Лечче» – 1:2;
- «Сассуоло» – 1:2;
- «Удинезе» – 0:0;
- «Ювентус» – 1:2.
Но для попадания в Лигу чемпионов «Лацио» хватит двух очков в четырех следующих турах.
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