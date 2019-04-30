Бьелса пытался произнести «Ипсвич». Не смог
30 апреля 2019, 13:15
«Лидс» сыграет с «Ипсвичем» в заключительном туре Чемпионшипа. Когда тренера Марсело Бьелсу спросили о команде соперника, он так и не справился с ее названием.
Тут все понятно и без перевода.
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Важное: до этого сезона Бьелса никогда не работал в Англии. Аргентинский тренер начал изучать язык с августа и сначала даже пробовал давать интервью на английском. Пока стесняется, поэтому чаще говорит с переводчиком. С произношением наименований клубов есть проблемы.
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