Кашшаи ответил по спорным моментам матча «Зенит» – «Спартак»

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи прокомментировал события так:

• Момент Жиркова и Соболева: «Соболев начал тянуть, а потом толкать Жиркова, после чего последовала реакция Юрия»;

• Момент Барриоса и Соболева: «Соболев потерял равновесие, поскользнулся и споткнулся о землю. Возможно, был контакт с рукой, но не фол, а естественное падение. Соболев не показал, что у него есть какие-то проблемы с лицом»;

• Момент с падением Айртона: «Там ничего не произошло. Не понимаю, в чем здесь вопрос. Если кто-то играл в футбол, то понимает: это нормальная борьба. Конечно же, это не фол»;

• Фол Оздоева – на удаление или нет: «Согласно текущей трактовке УЕФА, это неосторожная игра – не какое-либо серьезное решение. Если проанализируете этот эпизод, то он на желтую, не на красную. Мое мнение: верное решение не удалять Оздоева».