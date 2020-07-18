Чемпионка мира по фигурному катания среди юниоров покончила с собой
18 июля 2020, 14:53
ТАСС ссылается на источник в правоохранительных органах и пишет, что тело Екатерины Александровской нашли рядом с ее домом в Москве на улице 1905 года. Агентство говорит, что она оставила записку со словом «люблю».
По информации «Пятого канала», мама Александровской госпитализирована в психиатрическую клинику – после новостей о смерти дочери у нее случился шок.
Екатерина Александровская в паре с Харли Уиндсором победила на юниорском ЧМ в 2017-м. На момент смерти ей было всего 20 лет.
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