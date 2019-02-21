«Слован» заявил 17 человек на игру с «Йокеритом». Второй вратарь – форвард

«Йокерит» разгромил «Слован» со счетом 7:1. Все семь шайб пропустил пропустил 18-летний голкипер Михал Войвода. Для него это был только второй матч в КХЛ.

Заменить Войводу никто не мог. «Слован» проводил игру в три полных звена, а роль второго вратаря исполнял форвард Кейси Бейли.

Пик унижения – последний гол «Йокерита». Оливер Лауридсен забил через всю площадку. Кра-со-та.