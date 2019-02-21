«Слован» заявил 17 человек на игру с «Йокеритом». Второй вратарь – форвард

21 февраля 2019, 13:41

«Йокерит» разгромил «Слован» со счетом 7:1. Все семь шайб пропустил пропустил 18-летний голкипер Михал Войвода. Для него это был только второй матч в КХЛ.  

Заменить Войводу никто не мог. «Слован» проводил игру в три полных звена, а роль второго вратаря исполнял форвард Кейси Бейли. 

Пик унижения – последний гол «Йокерита». Оливер Лауридсен забил через всю площадку.  Кра-со-та.

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«Слован» набрал 33 очка и занимает последнее место в Западной конференции. 

 