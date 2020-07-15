В «Уфе» два новых случая коронавируса. Игра с «Динамо» состоится

Об этом рассказал представитель клуба Ростислав Мурзагулов:

«У нас еще два положительных случая. Но матч с «Динамо» состоится. Понимая всю сложность ситуации, мы проводили все тренировки в бесконтактном режиме.

Мы уведомили Роспотребнадзор и РПЛ, разрешение на проведение игры у нас есть».