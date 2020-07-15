В «Уфе» два новых случая коронавируса. Игра с «Динамо» состоится
15 июля 2020, 17:06
Об этом рассказал представитель клуба Ростислав Мурзагулов:
«У нас еще два положительных случая. Но матч с «Динамо» состоится. Понимая всю сложность ситуации, мы проводили все тренировки в бесконтактном режиме.
Мы уведомили Роспотребнадзор и РПЛ, разрешение на проведение игры у нас есть».
- В понедельник РПЛ заявила об одном случае заражения в «Уфе».
- Матч с «Динамо» пройдет завтра, 16 июля.
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