Рэшфорд станет самым молодым почетным доктором университета Манчестера – за благотворительность
15 июля 2020, 10:42
Рэшфорду 22 года. Университет оценил его заслуги в обеспечении бесплатным питанием детей из нуждающихся семей.
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Рэшфорд был особенно активен во время пандемии – организовал сбор средств для малообеспеченных семей и собрал около 20 млн фунтов.
Потом Рэшфорд призвал Бориса Джонсона не отменять соцподдержку для этих детей, а после отказа выступил в прессе. Тогда правительство уступило и продлило систему бесплатных ваучеров.
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