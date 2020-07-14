🏀 Новый сезон Единой лиги стартует 20 сентября. Матч звезд – 14 февраля

14 июля 2020, 17:29

Об этом рассказал почетный президент лиги Сергей Иванов:

«Сезон начнем раньше, 20 сентября, чтобы по просьбе Международной федерации баскетбола из-за летней Олимпиады успеть закончить чемпионат к 15 июня».

Участники Единой лиги ВТБ сезона-2020/21: 

  • «Автодор»
  • «Астана»
  • «Енисей»
  • «Зелена Гура»
  • «Зенит»
  • «Калев»
  • «Локомотив-Кубань»
  • «Нижний Новгород»
  • «Парма»
  • УНИКС
  • «Химки»
  • «Цмоки-Минск»
  • ЦСКА