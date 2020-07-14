🏀 Новый сезон Единой лиги стартует 20 сентября. Матч звезд – 14 февраля
14 июля 2020, 17:29
Об этом рассказал почетный президент лиги Сергей Иванов:
«Сезон начнем раньше, 20 сентября, чтобы по просьбе Международной федерации баскетбола из-за летней Олимпиады успеть закончить чемпионат к 15 июня».
Участники Единой лиги ВТБ сезона-2020/21:
- «Автодор»
- «Астана»
- «Енисей»
- «Зелена Гура»
- «Зенит»
- «Калев»
- «Локомотив-Кубань»
- «Нижний Новгород»
- «Парма»
- УНИКС
- «Химки»
- «Цмоки-Минск»
- ЦСКА
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