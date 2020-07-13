Юрченко покинул пост президента ВФЛА спустя 4,5 месяца после назначения

Евгений Юрченко возглавил Всероссийскую федерацию легкой атлетики в конце февраля 2020 года. В середине июля – объявил об отставке.

Юрченко надеется, что новый глава ВФЛА сможет продвинуться дальше в разрешении пятилетних трудностей с Международной ассоциацией легкоатлетических федераций World Athletics.

Сама ассоциация заявила, что будет ждать новых вестей от ВФЛА, остальное – внутреннее дело.