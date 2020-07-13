Уэстбрук заразился коронавирусом
13 июля 2020, 21:43
Баскетболист «Хьюстона» Рассел Уэстбрук сообщил об этом в твиттере. Он сдал положительный тест перед отправкой клуба в Орландо. Сказал, что чувствует себя хорошо, призвал фанатов носить маски.
Сейчас Уэстбрук находится на карантине.
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Ранее инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст сообщил, что в кампусе НБА в Орландо нет зараженных коронавирусом.
Возобновление сезона НБА намечено на 22 июля.
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