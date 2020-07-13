CAS отменил отстранение «Манчестер Сити» от еврокубков, клуб сыграет в ЛЧ
13 июля 2020, 13:07
Спортивный арбитражный суд принял апелляцию «Манчестер Сити», двухлетняя дисквалификация клуба в еврокубках полностью отменена.
«Сити» заплатит 10 миллионов евро в виде штрафа (раньше было 30).
- УЕФА обвинял «Сити» в завышении спонсорских доходов с 2012 по 2016 годы.
- Клуб исключили из еврокубков на два года, начиная с сезона-2020/21.
- «Манчестер Сити» отрицал все обвинения и обратился в CAS.
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