CAS отменил отстранение «Манчестер Сити» от еврокубков, клуб сыграет в ЛЧ

13 июля 2020, 13:07

Спортивный арбитражный суд принял апелляцию «Манчестер Сити», двухлетняя дисквалификация клуба в еврокубках полностью отменена.

«Сити» заплатит 10 миллионов евро в виде штрафа (раньше было 30).

  • УЕФА обвинял «Сити» в завышении спонсорских доходов с 2012 по 2016 годы.
  • Клуб исключили из еврокубков на два года, начиная с сезона-2020/21.
  • «Манчестер Сити» отрицал все обвинения и обратился в CAS.
Этот контент не поддерживается в AMP
Перейти на полную версию
Более подробно:
«Ман Сити» ловко выиграл апелляцию и отменил бан от УЕФА. Везде хештег #RIPFFP