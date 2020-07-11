У Куртуа 18 сухих матчей в этом сезоне Примеры. Чтобы побить рекорд «Реала», нужно не пропустить еще в двух

Рекорд принадлежит Франсиско Буйо: в сезоне-1986/87 не пропускал голы в 19 матчах Примеры. У Куртуа есть еще три матча, чтобы побить достижение Буйо.

Еще один факт об игре Куртуа – у него минимум на три сухих матча больше, чем у вратарей из топ-5 лиг.