У Куртуа 18 сухих матчей в этом сезоне Примеры. Чтобы побить рекорд «Реала», нужно не пропустить еще в двух
11 июля 2020, 09:41
Рекорд принадлежит Франсиско Буйо: в сезоне-1986/87 не пропускал голы в 19 матчах Примеры. У Куртуа есть еще три матча, чтобы побить достижение Буйо.
Еще один факт об игре Куртуа – у него минимум на три сухих матча больше, чем у вратарей из топ-5 лиг.
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