Драчев ушел с поста президента Союза биатлонистов России
10 июля 2020, 10:13
Владимир Драчев работал президентом СБР с 2018 года.
В официальном заявлении Драчев назвал причину ухода. Она связана с его работой Государственной Думе: «Граждане Российской Федерации поддержали предложенные поправки к основному закону страны, а поскольку мы представляем их интересы в Государственной Думе, то должны сейчас полностью сосредоточиться на работе».
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