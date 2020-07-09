«Эспаньол» впервые с 1993 года вылетел из Примеры. Это произошло после поражения от «Барселоны»

«Барселона» выиграла 1:0 в дерби, гол забил Луис Суарес. В следующем сезоне барселонских дерби в Примере не будет.

У «Эспаньола» осталось 24 очка и три матча. У «Эйбара» (17-е место) – 35. «Эспаньол» лишился даже теоретических шансов остаться в элите.

Последний раз «Эспаньол» вылетал из Примеры в сезоне-1992/93, проиграв в плей-офф «Расингу», но через сезон вернулся обратно.