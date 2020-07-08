У лондонского «Арсенала» 14 ничьих, больше последний раз было только в 1990-х
08 июля 2020, 10:54
«Арсенал» вел в счете в игре с «Лестером», потом остался вдесятером и в конце пропустил гол – 1:1.
Ничья стала 14-й по счету в сезоне АПЛ, их у «Арсенала» больше, чем побед (12). Последний раз вничью клуб играл сравнительно давно – 2 февраля против «Бернли».
Но за последние 26 лет – это рекорд. В сезоне-1993/94 – 17 ничьих, тогда «Арсенал» провел на четыре матча больше. Финишировал в АПЛ четвертым.
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