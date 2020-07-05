«Реал» победил во всех играх после возобновления сезона. Разница мячей – 13:2

05 июля 2020, 17:15
твиттер «Реала»

Победа над «Атлетиком» стала для «Реала» седьмой подряд. Вот все результаты в порядке убывания:

☑️ «Атлетик» – 1:0

☑️ «Хетафе» – 1:0

☑️ «Эспаньол» – 1:0

☑️ «Мальорка» – 2:0

☑️ «Реал Сосьедад» – 2:1

☑️ «Валенсия» – 3:0

☑️ «Эйбар» – 3:1

«Реал» опережает «Барселону» на семь очков, но у нее остается матч в запасе.

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