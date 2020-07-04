Чалов забил за ЦСКА впервые с ноября. У него было 10 матчей без голов
04 июля 2020, 22:47
ЦСКА разнес «Ахмат» (4:0), а Федор Чалов забил один гол в этом матче.
Два микродостижения:
1. У ЦСКА – продлил беспроигрышную серию в РПЛ до трех матчей.
2. У Чалова – первый гол за ЦСКА впервые с 28 ноября – тогда он забил «Лудогорцу». С тех пор – у него было 10 матчей за ЦСКА во всех турнирах без голов. В игре с «Ахматом» он прервал эту серию.
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