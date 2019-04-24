«Сочи» прилетел на матч без формы из-за авиакомпании и пошутил об этом в соцсетях

24 апреля 2019, 12:57

В 33 туре ФНЛ «Луч» принимает «Сочи». Гости прибыли на игру без своей игровой формы, случилось это по вине авиакомпании «Россия», услугами которой пользуется клуб.

Как сообщается на странице ФНЛ в «ВК», команда оперативно изготовила футболки для игры, а соперник помог, предоставив гетры. 

«Сочи» же эффектно обыграл ситуацию в соцсетях, выставив в стартовом составе игроков на картинке без верхней одежды.

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А еще внимание привлекла дружеская переписка между клубами в «ВК».

Скриншоты из группы «Сочи» в соцсети «ВК»

«Сочи» победил 1:0 благодаря голу Обольского на 65-й минуте. Команда идет на втором месте в ФНЛ, опережая «Томь» (третья строчка) на четыре очка. У томичей – матч в запасе (сегодня с «Сибирью»).

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