«Реал» выиграл все шесть матчей после рестарта, в четырех из них забивал Рамос

03 июля 2020, 01:12

Так «Реал» возобновил сезон:

  • 3:1 – «Эйбар»;
  • 3:0 – «Валенсия»;
  • 2:1 – «Реал Сосьедад»:
  • 2:0 – «Мальорка»;
  • 1:0 – «Эспаньол»;
  • 1:0 – «Хетафе».

Серхио Рамос забил «Эйбару», «Реалу Сосьедад», «Мальорке» и «Хетафе». У него девять голов в сезоне Примеры, пять из них – с пенальти.

«Реал» за пять туров до конца чемпионата Испании идет первым с отрывом в четыре очка от «Барселоны».

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Серхио Рамос: засранец или легенда