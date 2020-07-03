«Реал» выиграл все шесть матчей после рестарта, в четырех из них забивал Рамос
03 июля 2020, 01:12
Так «Реал» возобновил сезон:
- 3:1 – «Эйбар»;
- 3:0 – «Валенсия»;
- 2:1 – «Реал Сосьедад»:
- 2:0 – «Мальорка»;
- 1:0 – «Эспаньол»;
- 1:0 – «Хетафе».
Серхио Рамос забил «Эйбару», «Реалу Сосьедад», «Мальорке» и «Хетафе». У него девять голов в сезоне Примеры, пять из них – с пенальти.
«Реал» за пять туров до конца чемпионата Испании идет первым с отрывом в четыре очка от «Барселоны».
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