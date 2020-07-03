«Реал» выиграл все шесть матчей после рестарта, в четырех из них забивал Рамос

Так «Реал» возобновил сезон:

3:1 – «Эйбар»;

3:0 – «Валенсия»;

2:1 – «Реал Сосьедад»:

2:0 – «Мальорка»;

1:0 – «Эспаньол»;

1:0 – «Хетафе».

Серхио Рамос забил «Эйбару», «Реалу Сосьедад», «Мальорке» и «Хетафе». У него девять голов в сезоне Примеры, пять из них – с пенальти.

«Реал» за пять туров до конца чемпионата Испании идет первым с отрывом в четыре очка от «Барселоны».