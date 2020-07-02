«Зенит» наказал Азмуна денежным штрафом за прогулку по Санкт-Петербургу

02 июля 2020, 17:42

Вот что сказал генеральный директор «Зенита» Александр Медведев:

«Спортивных санкций не последовало – Азмун вышел в основном составе и играл. Но он наказан рублем. Санкция очень серьезная, сумму мы не разглашаем».

  • Азмун вместе с игроком «Крыльев» Сафаа Хади гулял по Санкт-Петербургу, нарушив правила социальной дистанции.
  • В «Зените» пообещали применить «самые жесткие дисциплинарные и финансовые санкции» к игроку.