ЦСКА прервал серию из семи матчей без побед в РПЛ
30 июня 2020, 22:27
⚽️ ЦСКА не побеждал в РПЛ с 24 ноября 2019-го. Тогда обыграли «Крылья» (1:0).
⚽️ После этого у ЦСКА было три ничьи и четыре поражения в Премьер-лиге.
⚽️ ЦСКА не забивал в трех играх подряд перед матчем со «Спартаком».
⚽️ Во время серии без побед ЦСКА проиграл «Спартаку» в Кубке России (2:3).
⚽️ Теперь ЦСКА выиграл у «Спартака» в РПЛ со счетом 2:0.
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