Фигурист Ковтун объявил о завершении карьеры. Он выложил пост с отсылкой к Олимпиаде-2014

23 апреля 2019, 18:43

Четырехкратный чемпион России по фигурному катанию Максим Ковтун сегодня рассказал, что уходит из спорта. «Как фигурист я сделал все что мог, все, на что был способен», – отметил он в интервью «Р-Спорт».

Позже фигурист выложил прощальное письмо в инстаграме:

Этот контент не поддерживается в AMP
Перейти на полную версию

Фраза «Тот самый мальчик, который не попал на Олимпиаду» – отсылка к непопаданию на ОИ в Сочи. В 2014 году он остался запасным, а на Игры отправился Плющенко. 

В итоге Евгений выиграл золото в командном турнире, а потом снялся с индивидуальных соревнований. Заявить Ковтуна уже не успели. «Придет время, Ковтун сам расскажет, как все происходило в Сочи-2014», – сказал о той ситуации Плющенко. 

Олимпиаду в Пхенчхане Ковтун тоже пропустил. Тогда он принял решение не выступать в произвольной программе на чемпионате России. Турнир считался отбором в сборную.  

Ковтун выиграл три медали на чемпионате Европы (два серебра, одна бронза), а также четырежды побеждал в чемпионате России. Кроме того, в карьере у него есть два победных этапа Гран-при.

Еще по теме
Видите везде споры про Туктамышеву и Медведеву? Объясняем, что сейчас творится в фигурке
Теперь Загитова выиграла все! Такого в истории российской фигурки еще не было
Над русскими фигуристами смеются. Но есть классный Лазукин