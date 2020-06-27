Башкиров оформил дубль в матче чемпионата Польши. Это уже его лучший результат по голам с сезона-2014/15
27 июня 2020, 10:16
⚽️ Евгению Башкирову 28 лет. Для него это первый сезон в Польше в составе «Заглембе».
⚽️ «Заглембе» выиграл у «Короны» (2:1). Башкиров забил два гола. Всего в чемпионате у него 9 матчей, два гола и ассист.
⚽️ В сезоне-2014/15 Башкиров забивал три гола в ФНЛ за сезон в «Томи», до этого – два гола в РПЛ все в той же «Томи». Потом у него никогда не было больше гола за сезон.
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