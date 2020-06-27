Первый выбор на драфте НХЛ получит команда, которая вылетит из плей-аута
27 июня 2020, 10:03
На этом видео – результаты жеребьевки команд по драфту НХЛ:
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Детали:
- «Оттава» и «Детройт» имели лучшие шансы на получение первого номера драфта, но будут выбирать только 3-4.
- «Лос-Анджелес» заработал второй пик – это прогресс. По шансам в лотерее драфта клуб шел только четвертым.
- НХЛ придумала плей-офф с плей-аутом – предварительными матчами на вылет. Именно из вылетевших там восьми команд лига определит обладателя первого пика. Шанс на победу в новой лотерее у каждого из клубов – 12,5%.
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