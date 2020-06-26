«Зенит» выиграл у «Крыльев Советов» благодаря двум пенальти

26 июня 2020, 22:35

Во втором матче 24-го тура РПЛ «Зенит» победил «Крылья» 2:1:

  • Глушенков забил за «Крылья» в конце первого тайма;
  • «Зенит» бил два пенальти, оба забил Дзюба – 2:1;
  • Два гола «Зенита» не были засчитаны из-за офсайдов;
  • Гол «Крыльев» не был засчитан из-за игры рукой.

«Зенит» – первый с 56 очками, «Крылья» остались на последнем месте.

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