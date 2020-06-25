«Лацио» проиграл в Серии А впервые с сентября, хотя вел 2:0 с «Аталантой»

25 июня 2020, 01:47

2:0 к 11-й минуте, но итог – 2:3. Третий гол «Лацио» пропустил после ошибки вратаря Стракоши на выходе.

  • Последнее поражение в Серии А состоялось 25 сентября – 0:1 от «Интера». 
  • С тех пор «Лацио» не проигрывал 21 матч (17 побед, 4 ничьи).

За 11 туров до финиша «Лацио» идет вторым, отставая от «Ювентуса» на четыре очка.

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