«Урал» вышел в полуфинал Кубка России, матч с «Химками» – 19 июля

24 июня 2020, 18:55

Четвертьфинальную игру с «Шинником» дважды переносили – из-за состояния поля и коронавируса. 24 июня она состоялась в Ярославле без зрителей.

«Урал» выиграл 2:0, забили Бавин и Аугустыняк, «Шинник» доигрывал вдесятером после удаления Олейникова.

Полуфинальный матч с «Химками» должен пройти в Екатеринбурге – к этому моменту «Урал» сыграл больше матчей в гостях, а «Химки» – дома.

  • Финал также состоится в Екатеринбурге;
  • Вторая полуфинальная пара – «Зенит» – «Спартак»;
  • «Урал» сыграет с «Химками» 19 июля.
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