«Урал» вышел в полуфинал Кубка России, матч с «Химками» – 19 июля

Четвертьфинальную игру с «Шинником» дважды переносили – из-за состояния поля и коронавируса. 24 июня она состоялась в Ярославле без зрителей.

«Урал» выиграл 2:0, забили Бавин и Аугустыняк, «Шинник» доигрывал вдесятером после удаления Олейникова.

Полуфинальный матч с «Химками» должен пройти в Екатеринбурге – к этому моменту «Урал» сыграл больше матчей в гостях, а «Химки» – дома.