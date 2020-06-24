Вагнер Лав объяснил, почему не перешел в ЦСКА

24 июня 2020, 13:44

ЦСКА уже готов был объявить о трансфере и даже снял видеоролик, но переход сорвался. Вагнер перешел в «Кайрат».

Вот его объяснения:

«К сожалению, мы не смогли договориться. И причина этого не в деньгах! Мне очень жаль, что я не смогу вернуться домой. Но, значит, Богу виднее. Кто знает, может быть, у меня еще появится шанс сыграть за команду».

Все о Вагнере:
Косички Вагнера как отдельный герой. Он заплетал их для образа во всех клубах – пока не облысел
Кстати, почему Вагнер – Лав? Все из-за одного скандального свидания
А Вагнер сейчас как вообще? В форме? Смотрим через его последний год в Бразилии