Вагнер Лав объяснил, почему не перешел в ЦСКА

ЦСКА уже готов был объявить о трансфере и даже снял видеоролик, но переход сорвался. Вагнер перешел в «Кайрат».

Вот его объяснения:

«К сожалению, мы не смогли договориться. И причина этого не в деньгах! Мне очень жаль, что я не смогу вернуться домой. Но, значит, Богу виднее. Кто знает, может быть, у меня еще появится шанс сыграть за команду».