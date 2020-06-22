Генич извинился перед «Ростовом», назвав свои высказывания «не совсем корректными»
22 июня 2020, 17:58
После игры «Сочи» и «Ростова» комментатор «Матч ТВ» написал:
«Вообще не понимаю претензий к «Сочи». Вышли играть – играйте. «Ростов» проиграл в 9 мячей – ничего страшного. О них вся Россия узнала, поддерживала. Но они вышли на матч ПЛ, какое уж тут сочувствие?
Что делать? Играть и не ныть. Все в одинаковых условиях. *** (проспали) заражение – тогда получите издержки».
Теперь Генич извинился перед «Ростовом».
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