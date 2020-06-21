Теннисист Димитров заболел коронавирусом. Недавно он контактировал с Джоковичем, Рублевым, Зверевым

«Привет всем. Я хочу поделиться с друзьями и фанатами тем, что у меня был положительный результат на Covid-19. Я хочу убедиться, что все, кто контактировал со мной в эти последние дни, прошли тестирование и приняли необходимые меры предосторожности. Сожалею за любой вред, который я мог причинить. Сейчас я вернулся домой и поправляюсь. Спасибо за вашу поддержку и, пожалуйста, будьте здоровы», – написал Димитров в инстаграме.

Димитров контактировал с другими теннисистами на турнирах в Задаре и в Белграде.