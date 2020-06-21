РПЛ и РФС объяснили, почему перенесли игру «Краснодар» – «Динамо»

21 июня 2020, 17:55

Полный текст совместного заявления – тут. Тезисы:

  1. Изменение дат матчей возможно по обоюдному согласию клубов.
  2. «Краснодар» и «Динамо» все согласовали, поэтому РПЛ поддержала перенос. РФС внес изменения в календарь.
  3. РПЛ может перенести матч по форс-мажорным обстоятельствам (пункт регламента 6.3), но ситуация с коронавирусом к таким не относится.
  4. В календаре нет резервных дат, но РФС может назначить любую иную дату матча.
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