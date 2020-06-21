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РФС перенес матч «Краснодар» – «Динамо» на 19 июля. У трех игроков подтвердили коронавирус
21 июня 2020, 14:11
Заболели
Клинтон Н’Жи, Шарль Каборе и Себастьян Шиманьски.
Исполком РФС
перенес
игру на 19 июля, утвердив обращение РПЛ.
Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий поддержал желание «Динамо» перенести игру.
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