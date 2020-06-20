Энди Кинг уйдет из «Лестера» спустя 16 лет в клубе – вместе они выигрывали Лигу 1, Чемпионшип и АПЛ

Энди Кинг пришел в «Лестер» в 2004-м, провел 2 года в молодежке, дальше – 14 лет числился в основе. За это время:

🎯 Сыграл 379 матчей.

🎖️ Выиграл первую Лигу.

⭐️ Выиграл Чемпионшип.

🏆 Выиграл АПЛ.

⏳ С 2018-го стабильно катается по арендам: «Суонси», «Дерби», «Рейнджерс», «Хаддерсфилд».

В конце сезона у него истекает контракт с «Лестером». Клуб уже попрощался с ним на сайте.