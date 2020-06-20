Энди Кинг уйдет из «Лестера» спустя 16 лет в клубе – вместе они выигрывали Лигу 1, Чемпионшип и АПЛ
20 июня 2020, 11:48
Энди Кинг пришел в «Лестер» в 2004-м, провел 2 года в молодежке, дальше – 14 лет числился в основе. За это время:
🎯 Сыграл 379 матчей.
🎖️ Выиграл первую Лигу.
⭐️ Выиграл Чемпионшип.
🏆 Выиграл АПЛ.
⏳ С 2018-го стабильно катается по арендам: «Суонси», «Дерби», «Рейнджерс», «Хаддерсфилд».
В конце сезона у него истекает контракт с «Лестером». Клуб уже попрощался с ним на сайте.
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