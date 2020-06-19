Кокорин: «Я дебютировал в 17 лет»

После матча с «Ростовом» Александр Кокорин, который оформил хет-трик и забил свои 100-й и 101-й голы, поговорил про возраст соперника:

🇷🇺«Как бы то ни было, мы готовились как к команде Премьер-лиги. Я тоже дебютировал в 17 лет. Это не ребята, а мальчики, которые уже должны помогать в том числе сборной России и выходить на новый уровень».

🧤«У ребят дебют, они хотят проявить себя. Надо отдать им должное. У вратаря получилось отбить пенальти, еще пару хороших моментов. Это его будущие контракты и команды».