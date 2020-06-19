«Ростов» и «Сочи» договорились о проведении матча. За ростовчан сыграют футболисты молодежки

19 июня 2020, 11:58

Игра, как и планировалось, пройдет сегодня и начнется в 20:00 мск.

До этого «Сочи» отказывался переносить матч, несмотря на вспышку коронавируса в «Ростове».

  • «Ростов» отправит на игру футболистов молодежного состава.
  • Командой будет руководить не Карпин, а тренер молодежного состава Заур Тедеев.
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