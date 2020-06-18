«Сочи» отказался перенести матч с «Ростовом» из-за карантина. В декабре «Сочи» сам просил перенос из-за ОРВИ

В «Сочи» хотят играть с «Ростовом» 19 июня, несмотря на большое число заразившихся коронавирусом футболистов у соперника.

Вот их аргументы против переноса матча:

В клубе не хотят переносить игру на другие даты из-за плотности календаря

Предлагают «Ростову» дозаявить в состав игроков молодежки

Указывают на регламент РПЛ, который будет нарушен в случае переноса

Обещают соблюдать все требования Роспотребнадзора по обеспечению безопасности матча

В декабре 2019-го матч «Сочи» – «Оренбург» был перенесен, так как десять игроков сочинцев заболели ангиной.