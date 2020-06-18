У арбитра Гаврилина коронавирус. Он назначен на матч «Спартака» с «Арсеналом»

Вот что сказал об этом сам Максим Гаврилин:

«Режим самоизоляции соблюдал очень внимательно, не понимаю, где мог заразиться. Готовился к возобновлению чемпионата дома, каждый день тренировался, работал над физикой.

Новость стала полной неожиданностью. Сейчас вынужден уйти на обязательную самоизоляцию. Надеюсь, анализ в итоге покажет, что я полностью здоров».