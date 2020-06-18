«Наполи» выиграл Кубок Италии, у «Ювентуса» в серии пенальти промахнулись Дибала и Данило
18 июня 2020, 00:07
В финале Кубка Италии «Наполи» и «Ювентус» сыграли 0:0, в серии пенальти 4:2 выиграл «Наполи».
- «Ювентус» начал с двух неудачных ударов Дибалы (отразил Мерет) и Данило (выше ворот), Бонуччи и Рэмзи были точны.
- «Наполи» точно пробил четырежды – Инсинье, Политано, Максимович и Милик.
«Наполи» выиграл Кубок Италии в шестой раз и впервые с 2014 года.
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