Лигу чемпионов доиграют в Лиссабоне с 12 по 23 августа. Полуфиналы и четвертьфиналы – из одного матча

⭐ Четвертьфиналы пройдут с 12 по 15 августа, полуфиналы – 18-19-го, финал – 23-го.

⭐ В 1/4 уже вышли «Аталанта», «РБ Лейпциг», «ПСЖ» и «Атлетико».

⭐ Оставшиеся пары определятся в матчах «Манчестер Сити» – «Реал», «Ювентус» – «Лион», «Бавария» – «Челси» и «Барселона» – «Наполи». Эти матчи будут сыграны 7–8 августа.

⭐Жеребьевка четвертьфиналов – 10 июля.