Холанд, Санчо, Винисиус – среди претендентов на Golden Boy. Россиян и представителей РПЛ в списке нет

15 июня 2020, 17:25

Стала известна сотня претендентов на Golden Boy – награду лучшему молодому игроку года в Европе. 

В списке есть такие футболисты, как Эрлинг Холанд, Джейдон Санчо, Винисиус Жуниор, Ансу Фати и Альфонсо Дэвис.

Посмотреть всю сотню можно здесь. Россиян и представителей РПЛ там нет.

  • Финальный список из 20 претендентов объявят 15 октября.
  • В прошлом году награду получил Жоау Фелиш.
Прошлый победитель:
Феликс благодарит за Golden Boy-2019 бывшего тренера. Тот за полгода сделал из него мировую звезду