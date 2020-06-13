Из «Баварии» уходит врач, который работал в клубе 40 лет
13 июня 2020, 11:25
Ханс-Вильхельм Мюллер-Вольфарт был в штабе «Баварии» с 1977 года. Его контракт завершается 30 июня 2020 года.
В 2015-м он уходил из-за конфликта с Гвардиолой. Потом вернулся, когда Гвардиола ушел в «Ман Сити».
Прощальные слова врача: «Когда я оглядываюсь на свои 40 лет в «Баварии», то счастлив и очень доволен. Вспоминаю людей, опыт и успехи, которых мы достигли здесь вместе. Все это повлияло на мою жизнь. Желаю «Баварии» всего наилучшего в будущем».
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