Первый соперник брата Хабиба в UFC – это Натаниэль Вуд
12 июня 2020, 16:54
Они подерутся 25 июля на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.
Это первый бой для Умара Нурмагомедова в UFC. Он должен был дебютировать 18 апреля, но бой против Азура Хантера отменили из-за пандемии коронавируса.
Кто такой Натаниэль Вуд:
- Британец, 26 лет
- 16 побед и 4 поражения
- Рост 168, вес 61
- Профессионально дерется с 2012 года
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