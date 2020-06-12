Первый соперник брата Хабиба в UFC – это Натаниэль Вуд

Они подерутся 25 июля на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

Это первый бой для Умара Нурмагомедова в UFC. Он должен был дебютировать 18 апреля, но бой против Азура Хантера отменили из-за пандемии коронавируса.

Кто такой Натаниэль Вуд: