Майка Ричардс – о расизме: «Когда я прохожу мимо, женщины берут сумку в руки покрепче»

Бывший защитник сборной Англии высказался на тему расизма:

«Когда я прохожу мимо, женщины берут сумку в руки покрепче. Я просто иду по улице, а люди оборачиваются и смотрят на меня, будто я инопланетянин. Не могу это объяснить. Люди говорят: «Ой, дело не в расе». Но это ощущается.

У меня есть несколько белых друзей, и сейчас они начинают понимать, что я на самом деле чувствую».