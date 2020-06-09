Майка Ричардс – о расизме: «Когда я прохожу мимо, женщины берут сумку в руки покрепче»
09 июня 2020, 11:55
Бывший защитник сборной Англии высказался на тему расизма:
«Когда я прохожу мимо, женщины берут сумку в руки покрепче. Я просто иду по улице, а люди оборачиваются и смотрят на меня, будто я инопланетянин. Не могу это объяснить. Люди говорят: «Ой, дело не в расе». Но это ощущается.
У меня есть несколько белых друзей, и сейчас они начинают понимать, что я на самом деле чувствую».
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