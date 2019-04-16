Твиттер «Ромы» написал, что запретил игрокам фотографироваться с Дрейком

Англоязычный твиттер «Ромы» опубликовал короткое сообщение и порвал всех: «Всем игрокам «Ромы» запрещено фотографироваться с Дрейком до конца сезона». За полдня у твита почти 35 тысяч ретвитов и больше 93 тысяч лайков.

Drake – один из главных артистов современности и большой фанат спорта. Он много общается со спортсменами и часто ходит на топовые соревнования. Об этом недавно появился мем-легенда, которую и обыгрывает твиттер «Ромы». Есть много подтверждений, что если спортсмен делает фото с Дрейком, то проигрывает соревнование.

Мы разбирали эту историю. Ниже будет ссылка на него.