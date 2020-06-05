РПЛ откроет трансферное окно с 26 июля по 16 сентября

Клубы Премьер-лиги сегодня провели собрание. Вот его итоги:

Зрители смогут посетить матчи при разрешении региональных властей. Болельщики гостевых клубов не смогут присутствовать на играх.

Журналисты, как и зрители, получат доступ на матчи РПЛ. Они должны будут находиться в пресс-ложе, соблюдать социальную дистанцию и использовать средства защиты (маски, перчатки).

Послематчевые пресс-конференции будут проходить с помощью видеосвязи.

Летнее трансферное окно откроется 26 июля и закроется 19 сентября.